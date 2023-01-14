الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسحقق فريق الفيحاء، الفوز على نظيره الرائد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.وافتتح محمد فوزير أهداف اللقاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، قبل أن يدرك فيكتور رويز هدف التعادل للفيحاء من علامة الجزاء عند الدقيقة 41.وفي الدقيقة 43، سجل ميلان بافكوف الهدف الثاني لصالح الفيحاء، بينما نجح ألكسندرو ميتريتا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة للوقت بدل الضائع من الشوط الأول.وتمكن ريكاردو ريلر، من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفيحاء عند الدقيقة 87 من عمر المباراة، وقبل أن يؤكد باولينهو عزم الضيوف تحقيق الانتصار خارج الديار بهدفٍ رابع عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائق من عمر اللقاء.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة، في المركز الحادي عشر.// انتهى //20:51ت م0074