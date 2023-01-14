جيزان 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسيشهد معرض الكتاب -أحد الفعاليات الثقافية بمهرجان شتاء جازان- إقبالًا مميزاً من الزائرين والمهتمين بقراءة واقتناء الكتب، وذلك بمقر المعرض في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وتشارك 46 دار نشر محلية وعربية،في تقديم أحدث الإصدارات الأدبية والمعرفية والعلمية، عبر 66 جناحًا تقدم المحتوى الثقافي الثري لفئات المجتمع كافة، وذلك على مدى 10 أيام.ويُتيح المعرض فرصة لزائريه نحو رحلة معرفية عبر مختلف الإصدارات والعناوين في جميع مجالات العلوم والفنون والمعارف، إلى جانب الوسائل التعليمية، والألعاب المتنوعة التي تساعد على تنمية مهارات الطفل وثقافته.يُذكر أن المعرض يستقبل زواره يوميًّا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ11 مساءً.// انتهى //21:32ت م0076