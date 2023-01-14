تبوك 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسحقق فريق نادي الصقور لكرة الطائرة للدرجة الأولى "بطولة المنطقة لهذ الموسم" بعد تغلُّبه في المباراة النهائية على النادي الوطني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما اليوم، على الصالة الرياضة في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.يذكر أن نادي الصقور سبق وأن حقق بطولة المنطقة لكرة الطائرة لفئة الناشئين والشباب لهذا الموسم.// انتهى //22:19ت م0079