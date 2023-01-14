الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسانطلق برنامج الشراكة المجتمعية لملتقى طويق للنحت 2023 بأكثر من 65 نشاطاً وفعالية لزواره؛ لإبراز أهمية الملتقى ودوره الثقافي والفني في المجتمع، وضمان وصول الفن إلى أفراده كافة بمختلف فئاتهم العمرية.وضم البرنامج، بالتزامن مع عملية تشكيل المنحوتات الإبداعية، الزيارات المدرسية وورش العمل التفاعلية، والحلقات النقاشية في درة الرياض وحي جاكس بالدرعية، ويشارك بها أسماء لامعة في مجال الفن، كما يتيح للزّوار حجز مقاعدهم لحضور الفعاليات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للرياض آرت.ويتميز البرنامج هذا العام بورش عمل جذابة تستكشف الأشكال النحتية بطرق متنوعة وعبر مواد مختلفة، مع مجموعة من الخيارات المناسبة للمبتدئين والمستويات المتوسطة، وتضم ورش العمل موضوعات مهمة؛ أبرزها: ورشة عمل فن الأبواب العريقة التي يقدمها فارس الهرمة ويستعرض خلالها الزخارف الثقافية المنحوتة على الأبواب السعودية وتطبيقاتها، فيما ستطور ورشة عمل النحت على الخشب التي يقدمها فريق مدائن، مهاراتهم باستخدام تقنية النحت بالأدوات التقليدية، كذلك ستقام ورش عمل أخرى باستكشاف صناعة المجوهرات والنحت باستخدام مواد معدنية ونحت الجبس، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل التي تتطرق إلى أساسيات نحت ملامح الوجه الأساسية كالعينين والأذنين والأنف والشفاه بقيادة إستوديو الفن والإبداع كاتالست في.وستتناول مجموعة من الحلقات النقاشية موضوعات النحت والفن المعاصر، وتضم خبراء وفنانين رائدين في مجالهم، وتشمل: "الحفاظ على الثقافة من خلال الفن" التي يتحدث فيها المعماري والمصور الفوتوغرافي صالح الهذلول، ومديرة الفنون والثقافة في هيئة تطوير بوابة الدرعية داليا موسى، ومدير برنامج كلية الفنون الأدائية في المعهد الملكي للفنون التقليدية بالرياض الدكتور سمير الضامر، إضافة إلى موضوعات مختلفة في النحت؛ منها تاريخ الحجر السعودي.ويستكمل الفنانون صنع منحوتاتهم الإبداعية حتى 2 فبراير تحت شعار "مدى الانسجام"، باستخدام أحجار من أرض المملكة "الجرانيت وحجر الرياض"، وذلك قبل عرضها بشكلها النهائي في المعرض المصاحب للملتقى في المدة من 5 فبراير حتى 10 فبراير، ويمكن للزوار مشاهدة النحت الحي يومياً من الساعة 10 صباحًا حتى 5:30 مساءً، ولا يتطلب الدخول أي حجزٍ مسبق للتذاكر، بينما يتطلب حجز التذاكر لحضور ورش العمل والحلقات النقاشية،وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للرياض آرت.// انتهى //22:30ت م0081