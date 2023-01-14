الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساختتم نادي سباقات الخيل اليوم، بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في يومه الثاني، ضمن الحفل الرابع والثمانين لموسم سباقات الرياض 2023، واستحدث فيه شوط باسم سيف الإمام تركي بن عبدالله، وذلك بحضور أصحابِ السموِّ الملكي الأمراء.وكُرِّمَ الفائزون بالأشواط الأربعة الرئيسية على النحو التالي:كأس الملك سعود بن عبدالعزيز، وتُوج به صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بعد فوز الجواد "ديريفو".كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، الفئة الأولى، وتُوج به صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد فوز الجواد "سكوت لاند يارد" .كأس الملك خالد بن عبدالعزيز الفئة الأولى، وتُوج به المالك ماجد البقمي، بعد فوز الجواد "سلفان" .كأس الملك فهد بن عبدالعزيز الفئة الأولى، وتُوج به أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد فوز الفرس "عادات" .سيف الإمام تركي بن عبدالله وتٰوج به إسطبلات الخالدية، بعد فوز الجواد "تلال الخالدية" .وتضمَّن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد "برافادو" للمالك راشد دابان.الشوط الثاني على مسافة1400م، فازت به الفرس لمى الزلفي، للمالك صالح الحمد.الشوط الثالث على مسافة 1600م، فازت به الفرس راشقة، للمالك عبدالله الخشان.الشوط الرابع على مسافة 1800م، فازت به الفرس غضبة، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.الشوط الخامس على مسافة 2100م, فاز به الجواد صعود، للمالك أحمد السيف.الشوط السادس على مسافة 2400م، فاز به الجواد "تاج العلا" ، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد "تلال الخالدية" لإسطبلات الخالدية.الشوط الثامن على مسافة 1600م، فازت به الفرس "عادات" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.الشوط الـتاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد "سلفان" للمالك ماجد البقمي.الشوط العاشر على مسافة 1600م، فاز به الجواد "سكوت لاند يارد" لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.الشوط الحادي عشر على مسافة 2000م، فاز به الجواد "ديريفو" لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.// انتهى //22:31ت م0082