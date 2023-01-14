الباحة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14يناير 2023 م واسهطلت اليوم،أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة ،وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها.سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.فيما دعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى توخِّى الحذر في ظل ما تشهده مدينة الباحة وعدد من المحافظات من ضباب كثيف؛أدَّى إلى انعدام الرؤية.// انتهى //22:55ت م0083