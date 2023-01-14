تونس 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسرأس الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، رئيس الاتحاد العربي للإذاعات محمد بن فهد الحارثي، بالعاصمة تونس اليوم، الجلسة الخاصة بمناقشة خطة العمل والإستراتيجية المقترح اتباعها عربياً في مجال المحتوى، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الثاني للإعلام العربي الذي اختتم أعماله اليوم.وأكد الحارثي ضرورة العمل على صناعة محتوى عربي متطور يواكب ما يشهده المجال الإعلامي من تسارع على المستوى الدولي، في ظل المنافسة الدولية الكبرى؛ مما يهيئ للكيانات الإعلامية العربية موقعاً يمكن من خلاله تشكيل منصات عربية رقمية لتقديم نموذج ناجح في تقديم المحتوى وفق المتطلبات المتزايدة للمتلقي والمنافسة المحمومة بين كبار صنَّاع الإعلام.وناقش المشاركون في الجلسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الإنتاج الرقمي العربي، مع إيجاد سبل تعمل على حماية الأطفال واحترام الخصوصية الفردية، إضافة إلى محاربة خطاب الكراهية والعنصرية فيما يقدم من محتوى رقمي.وتطرَّق المشاركون إلى سبل مكافحة تدفق الأخبار الزائفة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تطوير العنصر البشري من خلال تعزيز تدريب الإعلاميين العرب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيف التقنيات الرقمية الجديدة في سبيل الارتقاء بالصناعة الإعلامية.// انتهى //22:56ت م0084