الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستعادل فريق الشباب مع نظيره النصر دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.وبهذه النتيجة يستمر النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف.// انتهى //23:05ت م0085