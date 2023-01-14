رياضي / النصر يواصل صدارته لدوري روشن بعد تعادل سلبي مع الشباب
السبت 1444/6/21 هـ الموافق 2023/01/14 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس
تعادل فريق الشباب مع نظيره النصر دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
وبهذه النتيجة يستمر النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف.
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