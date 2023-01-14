جيزان 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساستهوت أعمال النحت على القلم الرصاص زوار معرض "فنن" المُقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان للعام الحالي "أجمل وأدفا"، حيث أبدع نحّات شاب في تنفيذ أعمالٍ فنية متناهية الصغر، بالنحت على رأس القلم الرصاص، ووجدت إعجاب الزوار.وأمضى النحّات ريّان أبو راسين، نحو شهرين ليقوم بنحت "بوابة العُلا" على مساحة تقلّ عن 1 سنتميتراً مربعاً، إلى جانب 12 عملاً فني جسَّدت عشقه لهذا النوع من الفن، الذي يمضي فيه ساعات طويلة يوميًّا عبر استخدام المجهر وأدوات النحت الصغيرة، ليُنتج أجمل المنحوتات، منها شعار مهرجان شتاء جازان، وأعمال أخرى متناهية الصغر عن الحياة الاجتماعية، حيثُ يُتاح للزوار رؤيتها والتدقيق في تفاصيلها الفنية عبر عدسات مكبّرة.وجاء اختيار الشاب ريّان للنحت على القلم الرصاص؛ ليشقّ طريقًا فريدًا سعيًا للتميز في عالم النحت من خلال تحفيز الفضول على التركيز في الأعمال الصغيرة لدى المتلقي، مستغلًا مشاركته في المعرض، للتعريف بإنتاجه الفني.// انتهى //23:24ت م0086