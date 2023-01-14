لندن 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستغلَّب فريق برايتون على ضيفه ليفربول بنتيجة 3 - صفر اليوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقفز برايتون إلى 30 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن.وفي نفس الجولة تغلب نوتينغهام فورست على ليستر سيتي 2 - صفر. كما تمكن ولفرهامبتون من الفوز على وست هام 1 - صفر، فيما حقق ساوثهامبتون فوزاً مهماً على إيفرتون 2 -1.// انتهى //23:33ت م0087