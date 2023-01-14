القدس المحتلة 21 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 14يناير 2023م واسأصيب فلسطينيان بجروح اليوم، برصاص جيش الاحتلال الغاشم قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال فتح النار صوب مجموعة من الفلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري في قرية حبلة بمدينة قلقيلية؛ مما أدى لإصابة فلسطينيين بجروح.من جانب آخر، أصيب سائق فلسطيني بجروح بعد رشق المركبة التي كان يستقلها بالحجارة من قبل مستوطنين يهود جنوب مدينة نابلس.// انتهى //23:35ت م0089