جنيف 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يتلقون خدمات الرعاية الصحية التي تفتقر إلى إمدادات الكهرباء الموثوقة، داعيةً إلى الاستثمار لتوفير الكهرباء للمرافق الطبية لإنقاذ الأرواح.ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة، والبنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والطاقة المستدامة للجميع، فإن الحصول على الكهرباء يعد أمراً مهماً في توفير رعاية صحية جيدة، مضيفاً أنه في جنوب آسيا وعدد من دول أفريقيا يفتقر أكثر من مرفق صحي إلى أي إمكانية للوصول إلى الكهرباء على الإطلاق.وبناءً على تحليل البنك الدولي فإن ما يقرب من 64% من المرافق الطبية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تتطلب شكلاً من أشكال التدخّل العاجل، حيث إن هنالك حاجة ماسة لنحو 4,9 مليارات دولار أمريكي للوصول إلى الحد الأدنى من الكهرباء في المرافق الطبية.// انتهى //23:43ت م0091