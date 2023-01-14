جيزان 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأطلقت هيئة التراث فعاليات " نقوش " بمقر القلعة الدوسرية بمدينة جيزان ، وذلك ضمن برامج مهرجان شتاء جازان 23 " أجمل وأدفا " .ووجد زوار القلعة فرصة للتعرف على معالمها التاريخية ، واستخداماتها كحصن عسكري في حقب زمنية ماضية، وبنائها المربع من دورين وأربعة أبراج أسطوانية الشكل ، حيث تضفي قيمة للباحثين عن المعالم التراثية في فعاليات شتاء جازان.كما تابع الزوار وضيوف شتاء جازان ألوانًا من الفنون الشعبية ، شملت فنون "العزاوي، والرّبْش، والعرضة، والسيف، والدّلْع، والخطوة"، وغيرها من الفنون التراثية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بأزيائها التراثية التقليدية ، إلى جانب ركن الحرف والصناعات اليدوية ، وركن المستكشف الصغير .واستقبلت خيمة القهوة ،في أحد أركان القلعة الزوار ورحبت بهم ، مسلطة الضوء على القهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًّا مميزًا للمملكة ورمزًا للضيافة والكرم.// انتهى //23:50ت م0092