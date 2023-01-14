جيزان 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستغلب نادي الوطن على نظيره نادي الشباب اليوم، بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات دوري البراعم لكرة القدم في الجولة الـ18 التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان .فيما تغلب نادي التهامي على نادي الغوطة في منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الـ18، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب تعليم بجازان .// انتهى //23:54ت م0093