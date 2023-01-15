جاكرتا 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر, صباح اليوم مقاطعة جاوة غربي إندونيسيا .وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية , بأن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر, مضيفةً أن الزلزال ليس بالقوة التي يمكن أن تتسبب في إحداث موجات مد عاتية "تسونامي".ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات.// انتهى //06:07ت م0005