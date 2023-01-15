الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :برعاية خادمِ الحرمين.. جامعة أم القرى تنظِّم الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارةفيصل بن بندر يرعى غدا حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للتميز والإبداعنائب أمير حائل يقف على جاهزية السدود في المنطقة«شؤون الحرمين» ترفع مستوى السلامة وجهودها الخدمية خلال هطول الأمطاروزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمعرض يضم (26) قطاعًا أمنيًا وخدميًاأمطار على مكة المكرمةنائب وزير الخارجية يحضر حفل سفارة مملكة إسبانياضبط (3) مقيمين لسرقتهم قطعًا إلكترونية من أجزاء المركبات في جدةإعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه احترازياًبريطانيا: سنرسل دبابات قتال رئيسية إلى أوكرانيارئيس وزراء اليابان: شرق آسيا قد يكون "أوكرانيا التالية"60 ألف وفاة على الأقل بكورونا في الصين منذ رفع القيود الصحيةبنزيما: أشكر السعودية.. ونسعى للفوز غدا بلقب السوبر الإسبانيوأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مشروع الدرعية ) : تنال العناصر الرئيسة المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية القدر الكافي من اهتمام ولاة الأمر، الذين أدركوا أن تلك الهوية تستحق الكثير والكثير من برامج رؤية "2030" التي وعدت بإعادة بناء المملكة على مرتكزات قوية، وتوظيف إمكانات كل منطقة ومدينة في صورة مشروعات استثمارية، تنطلق منها البلاد صوب التقدم والازدهار والتنمية المستدامة، وهو ما أوفت به الرؤية حتى هذه الساعة، مُحققة فيه كل التطلعات والآمال.وأضافت : ويندرج مشروع الدرعية، الذي أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن ضمه كخامس المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن المشروعات المُعززة لعناصر الهوية الوطنية والثقافة السعودية، ليس لسبب سوى أنه يشكل قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية الممتد منذ 300 عام، فضلاً عن احتضانه العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية، التي رأت القيادة أن المحافظة عليها واجب وطني.وزادت : ويحمل مشروع الدرعية دون سواه العديد من مقومات النجاح، التي تجعل منه مشروعاً استثنائياً قادراً على لفت أنظار السياح من كل دول العالم، والمجيء إلى العاصمة الرياض، ورؤية آثارها وتراثها عن قرب، والتعرف على تاريخها الحافل بالتجارب المميزة والثقافة الأصيلة من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية، وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة.وبينت أن ضم مشروع الدرعية يعكس إلى المشروعات التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة قيمة هذا المشروع، ويؤكد مستقبله الزاهر، والجدوى الكبرى من برامجه النوعية، ويعزز من الرهان عليه، وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني، ورفد دخل المملكة بالعملة الصعبة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة، التي يمتد آثرها الإيجابي إلى دعم جهود التنوع والتطور في المملكة.وختمت : وكعادة مشروعات صندوق الاستثمارات العامة، سيكون التخطيط لمشروع الدرعية ابتكارياً، يحقق التطلعات كاملة، ويؤكد على شمولية الاستفادة، من خلال تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية، واستحداث فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وإنعاش الأسواق الأخرى عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ؛ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية، كما سيساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (شرف المسؤولية ) : برعاية خادمِ الحرمين الشّريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز -حفظه الله-، ينعقد الملتقى العلمي الثاني والعشرون لأبحاث الحج والعمرة والزّيارة تحت شعار “نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن”، ويهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر، إضافة إلى توفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة، وتقديم خدمات مؤسسية مبتكرة تعزِّز الاستدامة والتطور المتصل.وأعتبرت أن إن العناية بالحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن، هي دائما بؤرة اهتمام المملكة بقيادتها الرشيدة، حفظها الله، وذروة سنام جهودها الكبيرة في أداء هذا الشرف العظيم، ضمن دورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسهر عليه بكل الإخلاص والبذل، والعمل على مدار الساعة من أجل توفير أقصى سبل الرعاية للحجاج والمعتمرين والزوار.وختمت : ففي هذه المسؤولية تحرص المملكة من خلال الوزارات والأجهزة المعنية كافة، على تحقيق أرقى الخدمات وتسابق الزمن في التطوير وتحفيز الأبحاث والابتكار لكل ما يعزز الراحة واليسر والتجربة المميزة للمسلمين ضيوف الرحمن من داخل المملكة، ومن أنحاء المعمورة في رحلتهم الإيمانية بأقدس البقاع.// انتهى //07:14ت م0006