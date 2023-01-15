بكين 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية ، اليوم ، تحذيرا باللون الأزرق لمواجهة موجة برد، حيث توقعت حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح في مناطق شاسعة من البلاد.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، نقلا عن الهيئة أنه ابتداء من اليوم إلى الاثنين، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية في معظم جنوب الصين.ومن المتوقع أن تجتاح الرياح القوية شبه جزيرة لياودونج وشبه جزيرة شاندون وأجزاء من قوانجشي وقوانجدونج .ويتكون نظام التحذير في الصين من أربعة مستويات ومرمز بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.// انتهى //08:32ت م0008