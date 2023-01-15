عام / الصين تصدر تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة
الأحد 1444/6/22 هـ الموافق 2023/01/15 م واس
بكين 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية ، اليوم ، تحذيرا باللون الأزرق لمواجهة موجة برد، حيث توقعت حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح في مناطق شاسعة من البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، نقلا عن الهيئة أنه ابتداء من اليوم إلى الاثنين، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية في معظم جنوب الصين.
ومن المتوقع أن تجتاح الرياح القوية شبه جزيرة لياودونج وشبه جزيرة شاندون وأجزاء من قوانجشي وقوانجدونج .
ويتكون نظام التحذير في الصين من أربعة مستويات ومرمز بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.
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