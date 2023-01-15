القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وردود الفعل الفلسطينية المنددة باستمرار عمليات التصعيد الإسرائيلي.وتطرقت إلى تحميل الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين.واهتمت صحف الأحد بتطورات ملف الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان الأسرى عزمهم القيام بسلسة من الخطوات النضالية، لمواجهة قرارات الاحتلال الظالمة بحقهم بحرمانهم من حقوقهم من مأكل ومشرب وتنقلات إجبارية.ونقلت تأكيدات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عزم الأسرى خوض معركة الأمعاء الخاوية لمواجهة قرارات الاحتلال الإسرائيلي .وتحدثت عن تسليم قوات الاحتلال 5820 اخطاراً منذ العام 2015 وحتى الآن، لهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت للفلسطينيين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي في الأراضي الفلسطينية.وتناولت صحف فلسطين تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر فيضانات كارثية، في وقتٍ تضرب عاصفة، هي الثامنة على التوالي، حيث تشهد الولاية منذ ثلاثة أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية، وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصًا على الأقل.// انتهى //08:41ت م0009