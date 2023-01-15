إسلام آباد 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عزم حكومته على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها باكستان، والسيطرة على موجة الغلاء المعيشي.واهتمت باتصال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، وبحثهما الوضع الأمني الإقليمي والتعاون الدفاعي والأمني والعسكري.وأخبرت صحف باكستان عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة الباكستانية بينهم ضابط كبير جراء هجوم إرهابي استهدف مركزاً للشرطة شمال غربي باكستان.وتابعت الصعوبات التي يواجهها سكان المناطق الشمالية من باكستان إثر تساقط الثلوج بكثافة، ما أدى إلى انقطاع معظم تلك المناطق عن شبكة الطرق.وعرجت صحف الأحد على قلق معظم دول العالم من تفاقم التضخم والغلاء بسبب للركود الاقتصادي العالمي.وتناقلت أنباء مقتل 60 شخصاً جراء هجمات متفرقة شنّتها جماعات مسلّحة خلال الأسبوع الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //10:32ت م0012