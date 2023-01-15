القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساقتحم المستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق في البلدة القديمة واقتحمت بلدة العيسوية واعتقلت فلسطينياً بعد اقتحام منزله .في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين بعد اقتحام بلدة سعير بمدينة الخليل ومداهمة منازل الفلسطينيين وفق ما ذكر نادي الأسير كما اقتحمت تلك القوات عدة قرى في طولكرم وجنين ورام الله ونشرات حواجز عسكرية على مداخلها واعتقلت خمسة فلسطينيين .// انتهى //10:34ت م0014