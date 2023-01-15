القاهرة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة رقعة الأراضي الزراعية، وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وكذلك مواصلة تعزيز جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء.ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده أن الدولة بكل أجهزتها بذلت جهدًا هائلًا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل في نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباكات جديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات الأمنية في العراق القبض على 32 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وديالي وبغداد.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ تحذير خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية من تعرض وسط ولاية كاليفورنيا لخطر "فيضانات كارثية"، وكذلك ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها الفلبين إلى 20 شخصًا، وإصابة 8 آخرين.// انتهى //10:35ت م0015