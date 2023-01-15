جيزان 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستخطى زوار مهرجان شتاء جازان ٢٣ والمقام تحت شعار " أجمل وأدفأ "، خلال اليومين الماضيين، حاجز الـ ١٠ آلاف زائر من داخل المنطقة وخارجها .ورسمت فعاليات مهرجان شتاء جازان التي تستمر لمدة شهرين ، الفرحة على محيا الزوار، واستحوذ على اهتماماتهم والتي تشتمل العديد من الفعاليات الترفيهية و الثقافية و الشعبية، ومعرضاً للكتاب ، ومعرض " فنن " ، وفعاليات لذوي الإعاقة ، وليالي المحافظات، والملتقى التاريخي ، وملتقى منار الإعلامي ، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي ، إضافة للمسابقات الرياضية في الكرة الشاطئية ، وكرة القدم النسائية ، ودوري المحافظات لكرة القدم ، ودوري الشطرنج ، وبطولة الضومنة ، و رياضة الهايكنج ، فضلاً عن البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي ، إلى جانب فعاليات وسط البلد .وأبرز مهرجان شتاء جازان في نسخته الحالية المواهب المميزة للشباب و الفتيات من خلال مشاركتهم في الوصلات الفنية، والفنون الشعبية، ومعرض الحرف والصناعات اليدوية، ومعرض الفنون التشكيلية، ومعرض القهوة، والخط العربي، والسباقات الرياضية.كما جسدت 10 فرق شعبية تاريخ الفن الشعبي الأصيل، من خلال مسيرة شعبية أطلقتها اللجنة المنظمة، وامتدت إلى 1 كم، شارك بها 130 فناناً شعبياً، وسط أهازيج شعبية، وترحيب بالزوار، وأداء فنون الدلع والعرضة، وهدفت المسيرة الشعبية إلى إبراز تراث المنطقة، والتعريف بالفنون الأصيلة، وسط تفاعل جماهيري كبير.ويسعى المهرجان لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي .// انتهى //10:46ت م0016