القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساستشهد فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سلواد قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني قرب قرية سلواد قضاء رام الله، مما أدى إلى استشهاده على الفور، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيداً.// انتهى //10:49ت م0017