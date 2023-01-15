عام / الصين تطلق 14 قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى الفضاء
الأحد 1444/6/22 هـ الموافق 2023/01/15 م واس
بكين 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس
أطلقت الصين اليوم 14 قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى الفضاء على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش2- دي).
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ أُطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين في الساعة 14:11 صباحًا بتوقيت بكين ( 0314 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أن الأقمار الاصطناعية دخلت في مداراتها المخطط لها.
وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
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