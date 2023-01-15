الباحة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمخواة، وهم: مساعد بن سعيد عايض القحطاني، وخيرة بنت هزاع حاسن الزهراني، وعبدالله بن محمد عبدالله العمري، وأحمد بن علي سالم العمري، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات.وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 8 أعضاء، حيث أعلنت وزارة التجارة في 12 جمادى الأول 1444هـ، فوز 4 مترشحين في الانتخابات، وهم: أحمد بن سعيد حسين العمري, وعيدان بن علي سعيد الزهراني، وعلي بن عوض علي العمري، وفصيل بن سعيد عبدالله الغامدي.// انتهى //11:30ت م0024