ثقافي / نادي جازان الأدبي يُشارك بـ100 عنوان في "معرض الكتاب بالمهرجان الشتوي"
الأحد 1444/6/22 هـ الموافق 2023/01/15 م واس
جيزان 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس
يُشارك نادي جازان الأدبي في معرض الكتاب - أحد الفعاليات الثقافية - في "مهرجان شتاء جازان هذا العام" ، بركن خاص يتضمّن عرضاً لعدد من إصداراته الثقافية والأدبية، وذلك بمقر المعرض بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .
ويضم ركن النادي أكثر من 100 عنوان، من أحدثها المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر إبراهيم صعابي، ورواية "الصنبوق" للأديب إبراهيم مفتاح، ورواية "غصون" لعلي الأمير.
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