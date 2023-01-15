جيزان 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسيُشارك نادي جازان الأدبي في معرض الكتاب - أحد الفعاليات الثقافية - في "مهرجان شتاء جازان هذا العام" ، بركن خاص يتضمّن عرضاً لعدد من إصداراته الثقافية والأدبية، وذلك بمقر المعرض بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .ويضم ركن النادي أكثر من 100 عنوان، من أحدثها المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر إبراهيم صعابي، ورواية "الصنبوق" للأديب إبراهيم مفتاح، ورواية "غصون" لعلي الأمير.// انتهى //11:37ت م0025