الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي الحالي لطلابها المستحقين، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس المستفيدة والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين إذ تغطي الإعانة الاحتياجات المدرسية للطالب والطالبة وذلك على نحو ثلاثة برامج (الكسوة المدرسية، الوجبة المدرسية، الحقيبة المدرسية)، وقد شملت إعانات الدفعة الثانية قرابة 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي قرابة 140 مليون ريال.ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من إعانات العام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله-.وتشمل هذه الإعانات طلاب وطالبات تكافل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.فيما تقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa ، وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين على النجاح والتفوق في دراستهم وتحسين فرصهم الدراسية والعملية مستقبلاً بإذن الله.// انتهى //11:38ت م0026