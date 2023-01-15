تبوك 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء" أمس, فعاليات "ماراثون أقرأ" في نسخته الثانية، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام, وأقيمت في كل من الرياض والظهران وتبوك, ضمن برنامج إثراء القراءة " أقرأ ".وتمكَّن المتسابقون في كل المدن بجميع فئاتهم العمرية، من قراءة أكثر من 422 ألف صفحة متجاوزًا المستهدف بقراءة 200 ألف صفحة، لتسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 4223 شجرة, تحقيقًا لهدف الماراثون في تحفيز المجتمع على القراءة، وإثرائه ودعماً لمبادرة "السعودية الخضراء".وتنوعت قراءة المشاركين بين حقول معرفية مختلفة وبين القصص والروايات العربية والإنجليزية، وقد حصل كل قارئ على ميدالية تذكارية.يذكر أن في "ماراثون أقرأ" في نسخته الأولى, شهد قراءة أكثر من 162 ألف صفحة من كتب متنوّعة وتكفل مركز" إثراء" بغرس 1622 شجرة.// انتهى //11:59ت م0030