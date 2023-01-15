بريدة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأسهم فريق جراحة المخ والأعصاب في ايقاف استسقاء بالدماغ لمريض تعرض لجلطة بالمخيخ في عملية استغرقت 4 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن أطباء مستشفى الرس العام استقبلوا مريضاً عن طريق الطوارئ يشكو من الآم شديدة في الرأس وتشير العلامات الحيوية الأولية أنه تعرض لجلطة دماغية حادة قد تودي بحياته في حال التأخير، وعلى الفور تم القيام بالكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتبين تعرضه لجلطة بالمخيخ مع استسقاء بالدماغ، وتقرر على الفور إخضاعه لعملية جراحية عاجلة بالمخ لإنقاذ حياته وذلك من خلال تصريف السوائل الزائدة بالمخ وتوسيع عظام الحفرة الخلفية.وأكد الفريق أنه تم نقله للعناية المركزة ليتم متابعته طبياً بعد استقرار الحالة ليغادر بعدها المستشفى وهو بكامل وعيه ولا توجد عليه أي أعراض عصبية أو مضاعفات جانبية.// انتهى //12:20ت م0034