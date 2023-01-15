تونس 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستناولت الصحف التونسية اليوم، الوقفات والمسيرات التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس بمشاركة عدد من الأحزاب والهيئات، احتفالاً بيوم الثورة، مشيرةً إلى أن هذه الأحزاب والهيئات طالبت بالخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.وتطرقت إلى تمكن وحدات من الأمن التونسي من إيقاف 26 مهاجراً أفريقيا جنوب الصحراء اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة، راصدةً إعلان اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا "5+5" استئناف اجتماعاتها منتصف يناير الحالي، بعد توقفها عدة أشهر، بهدف استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، وبحث أزمة الميليشيات.وكتبت الصحف عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، موردةً دعوات فلسطينية إلى تصعيد المقاومة رداً على الاعتداءات الإسرائيلية.وذكرت صحف تونس تأكيد السلطات الصحية في الصين تسجيل 60 ألف وفاة بفيروس كورونا خلال الخمسة الأسابيع الماضية، وهي أضخم حصيلة وفيات بكوفيد-19 تحدثت عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية في مطلع ديسمبر 2022.// انتهى //12:35ت م0038