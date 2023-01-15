الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسوقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات المشتركة التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بمجال تنظيم أعمال التعدين، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيرارد إنزيريلو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في الرياض.وأوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية المهندس صالح العقيلي أن المذكرة تأتي ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى المحافظة على الثروات الطبيعية في المملكة، وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين للتأكد من تطبيق جميع الأعمال الرقابية التي تختص باستغلال الخامات المعدنية، ووضع آليات لرصد المخالفات ضمن النطاق الإشرافي للهيئة.من جهته، أكد رئيس قطاع الشؤون البلدية والتخطيط الحضري لهيئة تطوير بوابة الدرعية المهندس أحمد الشريف، على التعاون والتنسيق بين الطرفين لتحديد آليات تطبيق وتفعيل التنظيمات ذات العلاقة، والبحث عن أفضل السبل في تطبيقها بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف المشتركة، وتحديد مجالات التراخيص الداخلة ضمن نطاق إشراف الهيئة ومشاريعها التطويرية والتي تتولاها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لتنظيم الهيئة وبما يتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة.وشملت مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التنظيمات والتراخيص، ومشاركة البيانات والدراسات ذات العلاقة، ومنها: تبادل البيانات والدراسات الجيوتقنية والجيوفيزيائية لتحديد مواقع المحاجر للحصول على مواد البناء اللازمة لبناء مشاريع الهيئة ذات الطابع العمراني الفريد.وقع مذكرة التفاهم وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية المهندس صالح العقيلي، ورئيس قطاع الشؤون البلدية والتخطيط الحضري لهيئة تطوير بوابة الدرعية المهندس أحمد الشريف.// انتهى //13:42ت م0054