الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستنطلق الثلاثاء المقبل بالرياض فعاليات الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، الذي تُنظمه جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تحت شعار "التميز سعي للعالمية" خلال الفترة من 17 – 18 يناير الجاري بهدف إبراز دور الجودة والتميّز المؤسسي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التعريف بمفاهيم الجودة والتميُّز ودورها في تطوير الأداء المؤسسي.ويسلط الملتقى الضوء على أفضل الممارسات المحلية والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وتبادل الخبرات والإسهام في نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بالمجتمع.ويشارك في أول أيام الملتقى متحدثاً رئيسياً البروفيسور هادي بن محمد التيجاني المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز - نائب الرئيس لقطاع التميز وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تناقش الجلسة الأولى دور القيادة والتخطيط الإستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي، ويرأس الجلسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بمشاركة عدد من المتحدثين من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية الصناعية السعودي.وستخصص الجلسة الثانية لمناقشة "التميز في تنمية القدرات البشرية" وإلقاء الضوء على دور الموارد البشرية في تعزيز التميز المؤسسي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين من مدينة الأمير سلطان الطبية، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، وبنك التنمية الاجتماعية، ويرأس الجلسة نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طامس بن علي الحمادي .كما ستشهد فعاليات اليوم الأول استعراض تجربة شركة VAMED لخدمات الرعاية الصحية في النمسا الفائزة بجائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، كإحدى التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال.وضمن فعاليات اليوم الأول من الملتقى، ستشهد جلسة التميز في إدارة الشراكات والموارد استعراض تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر ورقة عمل يستعرضها معالي المهندس محمد بن ناصر الجاسر مساعد الوزير للخدمات المشتركة، إلى جانب شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات وشركة صدارة للكيميائيات، ويرأس الجلسة الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد.وتتضمن جلسات اليوم الثاني من ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي جلسة نقاشية بعنوان (التميز في إدارة وتصميم العمليات) ويرأسها معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ، بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والبنك السعودي للاستثمار.وتأتي الجلسة النقاشية التالية بعنوان "التميز في خدمة المستفيدين" وتشارك بها مدينة الملك فهد الطبية، وجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالإحساء (تفاؤل)، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويرأس الجلسة المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي ، فيما ستقدم هيئة المواصلات والنقل في دبي ورقة عمل لاستعراض تجربتها كإحدى المنشآت الفائزة بجائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).// انتهى //13:43ت م0055