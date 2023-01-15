الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسابتعثت جامعة الملك سعود خلال العام الماضي (1174) طالباً وطالبة منهم (889) خارج المملكة، فيما بلغ عدد المبتعثين والملتحقين داخل المملكة (234) طالباً وطالبة في عدة مراحل منها الدكتوراه والماجستير والزمالة وتخصص الدقيق واللغة، و (51) في الإشراف الخارجي.جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته مؤخراً إدارة تنمية الموارد البشرية مبيناً أن قائمة المتخرجين من الذكور والإناث لعام 2021-2022م بلغت (199) خريجاً وخريجة، منهم (142) خريجاً في مرحلة الدكتوراه، و (32) في مرحلة الماجستير، و (17) لمرحلة الزمالة، و ثمانية خريجين في التخصص الدقيق.وأشار إلى أن عدد المبتعثين من الذكور بلغ (543) بنسبة 46%، والإناث (631) بنسبة 54%، وذلك في بعض الجامعات والجهات داخل المملكة في عدة دول خارجية منها (أمريكا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وهولندا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيرلندا، وألمانيا، واليابان، وسنغافورة وطاجيكستان، والسويد، والدنمارك، ونيوزيلندا)، وذلك في التخصصات الصحية والعلمية والهندسية والإنسانية.يذكر أنه وفقاً لإدارة تنمية الموارد البشرية بالعمادة، تصدرت الجامعات الأمريكية أكثر عدد في استقبال مبتعثي الجامعة، تلا ذلك بريطانيا وكندا لعام 2021-2022م، فيما تصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أكبر عدد في استقبال مبتعثي الجامعة داخل المملكة.// انتهى //13:50ت م0057