الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسحصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على شهادتي الاعتماد الدولي: (ISO:37301:2021) لنظام الالتزام المؤسسي و (ISO:31000:2018) لإدارة المخاطر، الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادتين، وتوجت تميّزها المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتبعة محلياً ودولياً لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، من خلال استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بأعمالها، ومراقبة المخاطر التي تؤثر على تحقيق أهدافها والتحكم بها.وأوضح المدير العام لإدارة الالتزام المؤسسي والمخاطر بالتحلية المهندس أحمد محمد مرشد، أن المؤسسة عملت ممثلةً في الإدارة العامة للالتزام المؤسسي والمخاطر، على تأسيس نظام متكامل لمراقبة الالتزامات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بأعمالها الإستراتيجية والتشغيلية، وتقديم تأكيد للمعنيين على التزامها بكفاءة العمليات بدقة واحترافية عاليتين ، كما عملت الإدارة على تعزيز ممارسات إدارة المخاطر من خلال دمجها في أنشطة وأعمال الإدارات المختلفة، ما يشجع على التحسين المستمر لتلك الأعمال، إضافة لتنفيذ عمليات الفحص والقياس للوثوق من مدى تطبيق تلك المتطلبات ومعالجة الانحرافات في حال وجودها، ووضع خطط التصحيح اللازمة ومتابعتها بالتعاون مع الإدارات المعنية.وأكد أن المعيار (ISO:37301:2021) يعنى بالالتزام المؤسسي، ويعد أبرز المعايير العالمية في هذا المجال للتأكد من وجود نظام يعزز ويؤكد التزام المؤسسة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة من جهات التشريع ذات العلاقة، كما يعكس قيمها ورؤيتها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في تنفيذ أعمالها، إلى جانب تقديم تقارير دورية تعكس حالة الالتزام وتمنح الدعم الكامل للإدارات لاتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الالتزام.فيما أشار المهندس أحمد مرشد إلى أن المعيار (ISO 31000:2018) يهدف إلى التأكد من وجود نظام فعّال للكشف عن المخاطر المحتملة التي تحد من تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية وتقييمها، ووضع خطط المعالجة والتخفيف، ودعم عملية اتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من الوصول للمستهدفات الموضوعة، والمحافظة على سلامة العاملين والأصول والممتلكات، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف.// انتهى //13:50ت م0058