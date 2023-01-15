الكويت 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على تراجع مؤشرها العام، بمقدار 03ر17 نقطة، ما نسبته 24ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 44ر7114 نقطة، حيث تم تداول 7ر123 مليون سهم عبر 8885 صفقة، بقيمة 4ر45 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنسبة 19ر0 في المئة، ما يعادل 4ر10 نقاط، لينهي تداولاته عند مستوى 91ر5577 نقطة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر51 مليون سهم، بقيمة بلغت 9ر5 ملايين دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 2602 صفقة.ونزل مؤشر السوق الأول بمقدار 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7875 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة، من خلال تداول 5ر72 مليون سهم، عبر 6283 صفقة، بقيمة 5ر39 مليون دينار كويتي .وخسر مؤشر (رئيسي 50) 3ر19 نقطة أو 34ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 24ر5681 نقطة، من خلال تداول 6ر43 مليون سهم، عبر 1903 صفقات نقدية بقيمة 06ر5 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:57ت م0060