عام / متحف السيرة النبوية يوقع مذكرةِ تفاهمٍ مع شركة الزمازمة
الأحد 1444/6/22 هـ الموافق 2023/01/15 م واس
جدّة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس
وقّع المتحف الدولي للسيرة النبوية الذي تُشرف عليه رابطة العالم الإسلامي- الشريك الإستراتيجي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023)- مذكرةَ تفاهمٍ مع شركة الزمازمة؛ بهدف تعزيز التعاون وتقديم الخدمات للزوار وضيوف الرحمن.
وتضمنَت المذكرة بنوداً عدّة أبرزُها التعريف بما توفِّره المملكة من خدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، إلى جانب التعاون في تأمين خدمات إضافية إثرائية؛ وتوزيع عبوات ماء زمزم على الزوار في سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.
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14:00ت م
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