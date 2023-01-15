جدّة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسوقّع المتحف الدولي للسيرة النبوية الذي تُشرف عليه رابطة العالم الإسلامي- الشريك الإستراتيجي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023)- مذكرةَ تفاهمٍ مع شركة الزمازمة؛ بهدف تعزيز التعاون وتقديم الخدمات للزوار وضيوف الرحمن.وتضمنَت المذكرة بنوداً عدّة أبرزُها التعريف بما توفِّره المملكة من خدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، إلى جانب التعاون في تأمين خدمات إضافية إثرائية؛ وتوزيع عبوات ماء زمزم على الزوار في سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.// انتهى //14:00ت م0061