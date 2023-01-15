الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ومنسوبي الهيئة.واطلع سموه على ترتيبات حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورته السادسة الذي سيرعاه سموه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، يوم الاثنين 23 / 6 / 1444 الموافق 16 / 1 / 2023 م ، ويقام على هامشه الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي .// انتهى //14:13ت م0063