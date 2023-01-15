نجران 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستمكن أطباء في قسم جراحات الصدر بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران من إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من نزلات شعبية متكررة.وأوضحت صحة نجران أن المريض حضر للعيادات الخارجية، وهو يعاني من نزلات شعبية متكررة مصحوبة ببصاق دموي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود تمدد وتكيسات بالفص السفلي للرئة اليسرى، وتقرر إجراء جراحة بمنظار الصدر عن طريق فتحه واحدة 3 سم، حيث تمكن من خلالها الكادر الطبي من استئصال الفص السفلي للرئة في إجراء طبي يعد الأول من نوعه بمستشفيات المنطقة.وأكدت مغادرة المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء التام، بعد مضي يومين على إجراء الجراحة.يذكر أن مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران قدَّمَ خلال العام 2022 خدماته العلاجية والاستشارية لعدد 400963 مراجعاً في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، وباشر مركز الطوارئ المستشفى 212634 حالة، كما راجع قسم العيادات الخارجية 188329 مراجعًا، فيما أجرت الكوادر الطبية بالمستشفى 6737 عملية جراحية ناجحة في مختلف التخصصات.// انتهى //14:58ت م0078