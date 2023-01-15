المنامة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,892.04 بارتفاع بلغ قدره 1.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.57 بانخفاض بلغ قدره 0.15 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و85 ألفاً و423 سهماً بقيمة إجمالية بلغ قدرها 416 ألفاً و283 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 39 صفقة.// انتهى //15:07ت م0083