مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساختتم معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم, الدورة العلمية التثقيفية في (أحكام الأذان والإقامة)، والتي استهدفت منسوبي المساجد من المؤذنين في محافظات منطقة مكة المكرمة .واشتملت الدورة على بيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، وتعريفهم على فقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية وأحكامها، والتطبيق العملي على أدائها بالطريقة الصحيحة، وتحسين الصوت بها، والحكمة منها وبيان مشروعيتها، وفضلها وبيان معاني الجمل فيها وألفاظهما، وصفتها وعدد جملها وكيفية أدائها، وشروط صحتها، والتنبيه على مسائل مهمة متعلقة بفقه الأذان والإقامة، وبيان مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاءً، وتصحيح العقيدة وتأصيلها بلزوم منهج السلف الصالح .وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي ينفذها معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة .يذكر أنه قد قام بإلقاء هذا البرنامج عدد من الدعاة بلغ عددهم خمسة عشر داعية في جميع محافظات المنطقة بحضور قُرابة ( ٤١٠٠ ) مؤذن .// انتهى //15:10ت م0084