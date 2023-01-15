الباحة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس نادي الحجاز الرياضي عبدالله بن مفرح الدويحي وفريق كرة الطاولة بالنادي "سيدات"، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان حسن آل شايع.وأشاد سموه بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، حيث نَشِطت مشاركة المرأة في المسابقات الرياضية بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة، مبيناً أن ممارسة الرياضة لها أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي يمارس جميع أنواع الرياضات، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز، ومتطلعاً لنتائج أفضل بإذن الله في جميع الأندية من خلال التركيز على دعم الفرق الناشئة وتمكينها لرفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية المختلفة.وقدم الأمير حسام بن سعود مكافأة مالية لفريق نادي الحجاز لكرة الطاولة "سيدات" نظير المستوى المشرف الذي قدمه الفريق وتحقيقه المركز الأول في البطولة الدولية للرواد التي أقيمت بمحافظة جدة، حيث يأتي هذا الدعم من في إطار اهتمامه الكبير بالرياضة والرياضيين في منطقة الباحة.من جانبه نوه رئيس نادي الحجاز عبدالله الدويحي، بدعم سمو أمير المنطقة للأنشطة والفرق الرياضية الناشئة في المنطقة وحرصه الدائم والمستمر على تحقيق افضل المنجزات لأبناء وبنات المنطقة.فيما ثمن لاعبات الفريق، صالحة الرفيدي وحياة الكلي ومشرفة اللعبة أزهار سفر ، لسمو أمير منطقة الباحة دعمه واهتمامه وحرصه الدائم على تحقيق أفضل المنجزات الرياضية حيث يأتي ذلك حافزاً للجميع لتقديم مستويات أفضل باذن الله.// انتهى //15:10ت م0085