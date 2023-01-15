الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستنظم جمعية المسؤولية المجتمعية فعاليات "ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023" خلال يومي الأربعاء والخميس 10 - 11 رجب 1444هـ الموافق 1 – 2 فبراير 2023 في فندق الإنتركونتنتال الرياض وذلك تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وبحضور ومشاركة مختصين ومسؤولين يمثلون مديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود السبيعي, أن الملتقى يتضمن 5 جلسات يشارك فيها 22 متحدثًا من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية إضافة إلى نشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ورصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.وأكد اكتمال الاستعدادات اللازمة لانعقاد هذا الملتقى ومواكبة هذا الحدث الحيوي المهم من خلال عمل منظم يكفل نقل رسالته إلى المهتمين والمتابعين من وسائل الإعلام المحلية والدولية.من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا أن الملتقى يبرز الدور الرئيس للمؤسسات والقطاعات في أعمال المسؤولية المجتمعية كافة ويعكس السياسات والإستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية.ويناقش الملتقى على مدى يومين موضوعات عدة منها: مفهوم وبناء ثقافة المسؤولية المجتمعية، ومساهمة الشركات في جائحة كورونا، وبرامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب بحث آفاق الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي.// انتهى //15:27ت م0090