جدة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسهنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دولة الإمارات العربية المتحدة بإستضافتها لأعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 لعام 2023.كما أشاد معاليه بتعيين سلطان الجابر، رئيسًا لمؤتمر المناخ (كوب 28) الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الإماراتية (أدنوك)، مؤكدًا أن هذا التعيين يأتي تعبيرًا عن ثقة بلاده في قدرته على إدارة هذا الحدث الكبير.وعدّ هذا المؤتمر الدولي الأهم في مجال المناخ، إنجازاً مهما تضطلع به دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ما يؤكد عظم هذا الجهد لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها، ولدول المنظمة، والعالم أجمع.وأكد معاليه أن الاستضافة الإماراتية لهذا الحدث المفصلي في هذا الوقت الدقيق حيث يشهد المناخ تغيرات ملحوظة تستدعي اهتماماً دولياً جاداً، يؤكد ثقة العالم في إمكاناتها وقدرتها على الإسهام في التغيير، لافتًا النظر في الوقت نفسه، إلى سعادة المنظمة بقدرة دولها على استضافة الأحداث المهمة عالمياً، ومجاراتها للجهد الدولي في كل المجالات.// انتهى //15:37ت م0091