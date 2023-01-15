الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في الرياض اليوم، معالي رئيس لجنة الشؤون الدينية في جمهورية طاجيكستان سليمان بيرخان دولت زاده، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.واستعرض معاليه الجهود في بناء الشراكة بن البلدين في المجالات الإسلامية ونشر الاعتدال والوسطية والتصدي للتطرف والكراهية, إضافة إلى مناقشة أحوال المسلمين في طاجيكستان.ونوه بجهود المملكة التي تبذلها في خدمة المسلمين بالعالم ورعاية شؤون الحرمين والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة الرائدة في نشر مفاهيم الوسطية في الإسلام ، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش موضوعات مهمة منها مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية التي هي في طور المراحل النهائية للتوقيع.ونوه بالدور الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة المسلمين في العالم ونشر الوسطية وتنفيذ المشروعات الكبرى لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على قاصديهما، إلى جانب الدور الإنساني المميز الذي يقدمانه في تلمس حاجات المحتاجين بالعالم.حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية ولجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان ، وسفير طاجسكتان لدى الرياض.// انتهى //15:41ت م0093