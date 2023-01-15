حضرموت 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت الدفعة الأولى من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي.وأوضح الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي عبدالإله التميمي أن هذه المنحة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لها دلالة كبيرة وأهمية قصوى كونها تسد احتياجات مهمة لمراكز الغسيل الكلوي وتجعلها تستمر في أداء مهامها الإنسانية النبيلة، مفيدا أن مركز الملك سلمان للإغاثة عودنا على دعمه المستمر لجميع القطاعات الإنسانية في اليمن وبالأخص القطاع الصحي.من جانبه أعرب مدير مراكز فاطمة صالح بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت مساعد سعيد برويشد عن سعادته بتدشين هذه المكرمة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة التي أتت في وقت صعب تمر به مراكز الكلى بوادي حضرموت واليمن عموما نتيجة لشح المستلزمات والأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، مبينا أن هذا الدعم السخي من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة سيمكن بمشيئة الله من استمرار خدمة مراكز الكلى بوادي حضرموت.وأضاف: "إنه مما يثير الإعجاب أن هذه المواد والمستلزمات الطبية أتت بصفة تخصصية بحتة مبينة على قاعدة بيانات مدروسة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة تلبي الاحتياج الطبي وفقا لما رفع من وزارة الصحة العامة والسكان ، مقدما شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة".ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.// انتهى //16:20ت م0104