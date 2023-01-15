الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستشارك الشركة الوطنية للإسكان في أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية , كشريك إستراتيجي , ويعقد في مدينة الرياض من 23 إلى 25 يناير 2023م، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور ومشاركة كبيرة، من عدة جهات وكيانات محلية وإقليمية ودولية.وتأتي مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في أعمال المنتدى لطرح رؤيتها الإستراتيجية وبرامجها في قطاع العقار وإنجازاتها في هذا الصدد وذلك بوصفها الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولحرصها الدائم على المشاركات في الفعاليات والأنشطة العقارية المختلفة وذلك لعكس تجاربها في مجال القطاع العقاري واستعراض أبرز الضواحي والمجتمعات، وللاطلاع على تجارب الجهات ذات العلاقة.وستكون مشاركتها فاعلة في المنتدى لتعكس دورها الرائد، في إثراء السوق العقارية من خلال مشاركة العديد من قيادات الشركة في الجلسات الحوارية المنعقدة خلال المنتدى لإثراء الجلسات الحوارية عبر الخبرات المتراكمة والمكتسبة في القطاع العقاري إضافة إلى عرض مشاريع نوعية تلبي حاجة المجتمع السعودي وتعمل على تحفيز مبادرات الإسكان التي ترتبط بتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى مختلف مناطق المملكة، التي تستعرض من خلاله أعمالها ونجاحاتها في قطاع العقار، سواء كان ذلك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، أو إدارة الأصول، أو التطوير العقاري، بوصفها كيانًا ممكنًا وفاعلًا لحلول السوق العقارية السعودية.يذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية سيناقش محاور رئيسة، تتناول مستقبل الاستثمار العقاري، القطاع الخاص بين التمكين والدعم في القطاع العقاري، دور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني، دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية، التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع العقاري، رفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بالخدمات، أنسنة المدن والتخطيط الحضري، إضافة للعديد من المحاور على مدى أيام المنتدى.// انتهى //16:23ت م0107