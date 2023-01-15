عام / مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة في جنوب أفريقيا
الأحد 1444/6/22 هـ الموافق 2023/01/15 م واس
جوهانسبرغ 22 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023م واس
لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم وفُقد 3 آخرون، إثر تحطم طائرة خفيفة، بالقرب من ناسريك إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.
وأفادت وسائل إعلام محلية ، أن الحادث نتج عنه مقتل قائد الطائرة، واثنين من الركاب، مشيرة إلى أن سلطات الطيران المدني ستجري تحقيقا في الحادث.
مما يذكر أن خمسة من رجال شرطة جنوب أفريقيا ، لقوا مصرعهم في أغسطس الماضي إثر تحطم طائرة كانت تقلهم قرب مطار راند بمدينة جوهانسبرج.
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