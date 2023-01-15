القاهرة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 025ر1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 06ر0 في المئة مسجلًا 25ر15561 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 18ر1 في المئة ليصل إلى مستوى 08ر2840 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 94ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 54ر4274 نقطة.// انتهى //16:29ت م0109