جزر فرسان 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واساختتم صالون "أدب " الذي نفذته الموسوعة العالمية للأدب العربي فعالياته مساء أمس، في محافظة جزر فرسان بحضور عدد من المشاركين من مختلف مناطق المملكة، وذلك بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة.وشملت فعاليات الصالون، زيارة قرية "قصار" التاريخية، وزيارة الأديب إبراهيم مفتاح، وتنظيم صالون أدبي الذي تضمن حوارات ونقاشات منها مداخلة من إبراهيم مفتاح عن تاريخ وأدب فرسان، وأخرى من الدكتور إبراهيم أبو هادي عن السمات الثقافية لفرسان وضرورة الإجابة عن كثير من الأسئلة المتعلقة بحفرياتها وأساطيرها ولهجتها، فيما صاحب الصالون الأدبي عروض شعبية وأهازيج فرسانية قديمة.// انتهى //16:38ت م0110