تونس 22 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023م واسأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الاقتراع إلى الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيجرى يوم الأحد 29 يناير الجارى .وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم غد وتنتهي يوم 27 يناير الجاري، مشيراً إلى أن فترة الصمت الانتخابي ستكون يوم 28 و 29 يناير إلى حدود غلق آخر مكتب اقتراع، والتي بلغت 131 دائرة انتخابية .وأضاف أن الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني سيكون في 1 فبراير القادم، والنتائج النهائية يوم 4 مارس المقبل بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الانتخابية .مما يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد صادق في وقت سابق اليوم، خلال اجتماع على قرار النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.// انتهى //16:42ت م0111